Intrappolati in una buca, rischiano di annegare: due cani salvati dai carabinieri

Non solo servizi di prevenzione e repressione, ma anche soccorso, questa volta, per il “migliore amico dell’uomo”. Caduti in una buca di decantazione acque abbandonate, intrappolati e incapaci di liberarsi. Sarebbero andati incontro a una terribile fine se qualcuno non li avesse sentiti guaire. Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Corniglio insieme agli uomini della Protezione Civile “SOS Dog Rescue” di Langhirano, hanno raccolto il grido d’aiuto di una donna che per tutta notte ha cercato i suoi due cani, un pastore australiano e un meticcio. Il più grande, nel tentativo di uscire dalla buca, era rimasto legato al collo da alcune piante rampicanti, rischiando di strozzarsi. Quando gli uomini della Protezione Civile insieme ai Carabinieri li hanno trovato erano infreddoliti e spaventati, ma si sono lasciati aiutare, affidandosi tranquilli alle braccia dei soccorritori. Ora stanno bene e sono tornati alle amorevoli cure della felice padrona.

