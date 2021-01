I ristoratori si ribellano: "Il 15 gennaio apriremo nonostante i divieti"

Dopo mesi e mesi di restrizioni e chiusure e dopo le proteste delle ultime settimane alcuni ristoratori e gestori di locali hanno deciso di organizzarsi e di sfidare le regole che verranno decise nei prossimi giorni - e che prevederanno di nuovo la chiusura dei locali pubblici. Il 15 gennaio, infatti, hanno annunciato che terranno le proprie attività aperte, nonostante i divieti.

Angelino Ferrari, Amministratore delegato del Green Glam Restaurant a Parma, è uno dei ristoratori ribelli. Guida il gruppo locale #Ioapro di Parma e in questi giorni sta raccogliendo sempre più adesioni alla protesta. Il 15 gennaio terrà il suo ristorante aperto, sempre rispettando tutte le regole previste per quanto riguarda la normativa anticontagio.

Da dove nasce la vosta protesta e cosa farete, in concreto, il 15 gennaio?

"La nostra protesta nasce perchè noi ristoratori non possiamo andare avanti così, i ristori che sono stati dati non sono sufficienti. Abbiamo bisogno di lavorare perchè oltre alle aziende che sono già chiuse rischiamo il collasso anche noi. Noi apriremo il 15 gennaio e entro le 21.30 il locale sarà chiuso ed evitiamo così altri rischi".

Come vi comporterete se verranno le forze dell'ordine a controllare il rispetto delle norme e vi multeranno?

"Ci comporteremo, come sempre, con educazione e buon senso, faremo controllare e accetteremo il verbale. Dopo qualcuni di noi lo contesterà mentre magari altri decideranno di pagare la multa entro cinque giorni. Abbiamo un pool di avvocati a disposizione. Anche i clienti potranno deciderà tra una delle due opzioni. Sicuramente sappiamo che le forze dell'ordine stanno facendo solo il loro lavoro".

Quanto avete perso, in percentuale, di fatturato durante il periodo di chiusura per il Covid e quando avete speso per acquistare merce che poi non avete utilizzato?

"Ormai il nostro fatturato vede perdite tra il 60 e il 70%, mentre in estate erano state del 40%. Per quanto riguarda le spese fatte in vista dell'annunciata riapertura per le feste natalizie personalmente ho speso circa 6 mila euro di beverage, in particolare vino. Non ho potuto utilizzare quel vino - visto le chiusure imposte dal Governo e ho perso quindi i soldi"

Qual è l'obiettivo della vostra protesta e come siete organizzati?

Abbiamo un gruppo nazionale, un gruppo dell'Emilia-Romagna e un gruppo di Parma. Io seguo il gruppo come amministratore: noi apriremo e ci siamo e rispetteremo le linee da seguire per evitare il contagio. Cercheremo di dimostrare che non siamo noi gli untori del Covid. Come adesione posso dire che siamo già tantissime persone: ogni giorni abbiamo nuove adesioni.

Credo che ognuno di noi ha qualche parente che ha subito il Covid , mia madre si è ammalata di Covid e oggi ha ancora alcuni sintomi. Il rischio di perdere una persona cara, lei è responsabile di una Rsa a Parma. La protesta nasce anche da questo, dal rischio di perdere una persona cara. Ti fa capire che è il momento di svegliarci per riprendere in mano la nostra vita