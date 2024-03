Irregolarità nella detenzione di un'arma: a Sala Baganza denunciata 53enne

I carabinieri della Stazione di Sala Baganza hanno effettuato nell’ultimo periodo numerosi controlli ai detentori di armi da fuoco, materia molto delicata e da sempre seguita con attenzione dai reparti territoriali dell’Arma, sempre in prima linea per assicurare che le armi in circolazione siano correttamente registrate ed in possesso di persone che abbiano i titoli necessari, nel rispetto della normativa che regola il settore, al fine di evitare abusi o reati.

Nel corso dei controlli i militari hanno riscontrato delle irregolarità in relazione ad un’arma da fuoco, una doppietta, che risultava regolarmente denunciata da parte di una 53enne, ma ad un indirizzo diverso ed in un comune differente da quello di attuale residenza. I militari hanno approfondito gli accertamenti, rilevando che la donna, trasferitasi nella sua nuova abitazione, aveva portato al seguito l’arma in questione ma aveva di fatto omesso di denunciare il cambio di località di detenzione. Verificata l’irregolarità i militari hanno proceduto a sequestrare l’arma e denunciare la donna per detenzione abusiva e omessa ripetizione di denuncia di armi.