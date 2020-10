"L'aeroporto Cargo non ci serve: è un danno per l’ambiente"

I Verdi di Parma sono tornati a parlare di Mall e aeroporto: Nei giorni scorsi, il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, si era detto fiducioso per la risoluzione della questione. Il cantiere è fermo da due anni, è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio per l'assessore ai lavori pubblici Michele Alinovi. Al centro dell'inchiesta - scaturita dopo un esposto delle associazioni ambientaliste - i permessi di costruzione del centro commerciale rilasciati dal Comune di Parma alla società Sviluppi immobiliari parmensi. Enrico Ottolini dei Verdi Parma, ha ribadito il suo rammarico. "Ci dispiace molto che il Comune non sia stato capace di raccogliere le istanze delle associazioni quando poteva farlo, evitando una delle indagini in cui riponiamo la richiesta di avere un po’ di verità e di avere una soluzione. Secondo noi queste due strutture sono incompatibili, crediamo che sia il Mall, sia l’Aeroporto Cargo non servano a Parma. Non servono per il suo sviluppo, non sono compatibili dal punto di vista urbanistico e della sicurezza: questo mi sembra evidente. I centri commerciali non portano ricchezza, portano via ricchezza dal territorio in cui sorgono. Diciamo che l’aeroporto Cargo ha un grosso impatto che non restituisce alla cittadini quello che ci porta via in termini di ambiente".

