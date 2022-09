La provincia di Parma trentesima per morti di tumore secondo uno studio

La provincia di Parma è la trentesima città per morti di tumore, la terza in Emilia Romagna. È l'esito, di uno studio che ha coinvolto le università di Bologna e di Bari e il Cnr. La ricerca ha voluto approfondire quanto tra i principali elementi in grado di indurre la proliferazione tumorale ci sia l'inquinamento ambientale. E il risultato è stato che si muore di tumore "soprattutto dove l'inquinamento ambientale è più elevato, anche se si tratta di zone in cui le abitudini di vita sono in genere più sane".

Il tasso di mortalità da tumore è stato calcolato sul decennio 2009-2018. A livello nazionale svetta la provincia di Lodi, seguita da Napoli, Bergamo, Pavia, Sondrio e Cremona. Parma e trentesima nella classifica nazionale.

I tumori sono oggi la seconda causa di morte al mondo dopo le malattie cardiovascolari. In Italia si contano ogni anno circa 400mila nuovi casi di tumori maligni, con una media annuale di decessi, secondo i Registri oncologici italiani, di circa tre morti ogni mille persone. Negli ultimi decenni di ricerca sul cancro, lo stile di vita (in particolare abitudini come obesità, sedentarietà, scorretta alimentazione, alcolismo e fumo) e fattori casuali o genetici sono stati indicati come cause principali nello sviluppo dei tumori. Aumenta, però, sempre più la consapevolezza che l'inquinamento abbia un peso rilevante.

"Questi risultati non mettono in discussione il fatto che uno stile di vita più sano aiuti a ridurre il rischio di cancro, così come non contestano gli sforzi per arrivare a comprendere le basi genetiche che possono favorire l'insorgere dei tumori", spiega Roberto Cazzolla Gatti, professore dell'università di Bologna e primo autore dello studio. "I nostri risultati, però, ci danno buone ragioni per credere che vivere in un'area altamente inquinata può annullare i benefici che si ottengono con uno stile di vita sano e indurre lo sviluppo di tumori con una frequenza maggiore".