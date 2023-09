Lancia bottiglie di vetro contro negozio di piazzale Corridoni, poi colpisce un passante con un lucchetto: 30enne denunciato

A mezzanotte in Piazzale Corridoni il titolare di un negozio di biciclette, una segnalato la presenza di uno straniero particolarmente agitato nei pressi del suo negozio di biciclette. L'uomo stava lanciando bottiglie di vetro contro l'edificio. Inviate le volanti sul posto con non poca fatica riuscivano a bloccare l’uomo richiedendo contestualmente l’intervento del 118 per un amico del titolare che lamentava dolore ad una mano in quanto era stato colpito dallo straniero con un lucchetto in ferro.

Gli agenti, riportata la calma, hanno ricostruito i fatti. Poco prima il negozio era aperto in quanto il titolare stava riordinando gli interni e lo straniero pretendeva che gli venisse aggiustata una bicicletta, cominciando, al diniego ricevuto, a lanciare bottiglie ed a danneggiare gli interni. Le volanti accompagnavano in Questura lo straniero, privo di documenti e lo identificavano per un cittadino nigeriano, con precedenti penali a suo carico e non in regola sul territorio nazionale, già gravato da ordine del Questore ad allontanarsi dal territorio nazionale e già oggetto di denuncia e destinatario di sentenza di condanna con pena alternativa dell’espulsione.

Al termine delle incombenze di rito il 30enne veniva indagato in stato di libertà per getto pericoloso di cose, lesioni aggravate e danneggiamento aggravato. A suo carico veniva sequestrato il lucchetto utilizzato per le lesioni. Il nigeriano veniva trattenuto in Questura, a disposizione dell'Ufficio Immigrazione ai fini delle sua successiva espulsione. Nella mattinata odierna l’ufficio Immigrazione ha provveduto a notificare al 30enne nigeriano l’Ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale entro sette giorni.