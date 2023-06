Langhirano, ubriaco molesta i passanti e spacca i finestrini delle auto parcheggiate: arrestato 37enne

I carabinieri di Langhirano hanno arrestato un italiano 37enne residente a Tizzano Val Parma, gravato da precedenti di polizia, il quale mentre si trovava nel centro storico di Langhirano, in evidente stato di agitazione psicofisica, ha iniziato a molestare i numerosi cittadini, nonché a colpire a mani nude le auto parcheggiate, riuscendo a infrangere con un pugno il finestrino di un’autovettura. Portato alla calma dai militari il 37enne ha poi tentato di colpirli, venendo definitivamente bloccato e tratto in arresto, per la viva resistenza opposta.

Sono state invece deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma alcune persone per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica.

Una donna di 25 anni, di Traversetolo, controllata dai Carabinieri di residenza e mentre era alla guida della propria autovettura e riscontrata

con un tasso alcolemico pari a 1,39 g/l. Di conseguenza le è stata ritirata la patente di guida ed il veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Un uomo di 50 anni, residente a Montecchio Emilia, sottoposto a controllo a Traversetolo, e riscontrato, mentre era alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 1,74 g/l. Anche in questo caso la patente è stata ritirata ed il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Un cittadino indiano, di 35 anni è stato denunciato per il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Questi, residente a Montechiarugolo è stato controllato a Traversetolo, mentre era alla guida del proprio automezzo e trovato in possesso di un bastone ed un manganello della lunghezza di 80 cm, del cui porto non aveva alcun giustificato motivo. 3 i giovani segnalati alla Prefettura di Parma trovati in possesso di hashish e

marijuana detenuti per l’uso personale.

La Compagnia Carabinieri di Parma ha predisposto in questo primo weekend senza scuola uno straordinario controllo del territorio, specificatamente svolta nell’area pedemontana della Provincia Ducale, mediante l’impiego di più pattuglie della Stazione Carabinieri di Traversetolo e Langhirano,

opportunamente rinforzati con equipaggi provenienti dalle vicine Stazioni Carabinieri, agendo in sinergia anche con il personale della polizia locale

dell’Unione Montana Appennino Parma Est e Polizia Locale Unione Pedemontana.

Le numerose pattuglie sono state impiegate in perlustrazioni a lungo raggio, svolgendo diversi posti di controllo sia nei punti di passaggio obbligati nei due centri che nei punti più sensibili della circolazione stradale. I conducenti controllati sono stati 43, tutti sottoposti a controllo con l’etilometro in

dotazione, al fine di prevenire gli incidenti stradali e sensibilizzare la popolazione ad una guida prudente, responsabile e con zero alcol.

L’attività ha permesso ai carabinieri di trarre in arresto una persona e denunciarne altre 3.