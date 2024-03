Latitante era al lavoro in un cantiere: arrestato

Doveva scontare quasi 5 anni di carcere per rapina e truffa aggravata ma era al lavoro all'interno di un cantiere a Solignano. Un 38enne italiano è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri di Borgotaro. I militari, dopo essersi accertati che l'uomo era impiegato in quel cantiere, si sono appostati nei pressi dell'area di lavoro

Nel corso dei controlli i carabinieri hanno avuto conferma della presenza del 38enne nel cantiere, ma in considerazione delle dimensioni dell’area, al fine di operare in sicurezza, hanno atteso che l’uomo, a bordo di un furgone lasciasse il luogo di lavoro, effettuando un pedinamento a distanza.

I militari in abiti civili, coadiuvati da personale in uniforme, alla prima favorevole occasione ed in condizioni di sicurezza hanno bloccato il furgone e condotto il 38enne in Caserma dove gli è stato notificato il provvedimento restrittivo. Al termine delle operazioni di rito per l’uomo si sono aperte le porte del carcere, all’interno del quale dovrà permanere per i prossimi 5 anni.