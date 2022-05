Latitante alla guida di un'auto senza assicurazione e intestata a un morto. Aveva accumulato 2.400 euro di multe: arrestato

Era latitante, guidava un'auto intestata ad un famigliare deceduto da alcuni anni, senza copertura assicurativa ed aveva accumulato ben 24 verbali, per un totale di 2.400 euro di multe. Il conducente di una Fiat Panda è stato arrestato dagli agenti della polizia locale che, dopo averlo identificato, lo hanno bloccato mentre tentava di opporsi alla rimozione del veicolo, parcheggiato in via Lanfranco a Parma.

L'episodio si è verificato nella giornata di ieri, martedì 10 maggio. Grazie all'intuito di un'operatrice del settore Sanzioni della polizia locale gli agenti sono riusciti ad individuare in conducente che, nonostante i 24 verbali, fino ad oggi era riuscito a farla franca. Nel corso degli anni l'uomo, che guidava l'auto intestata ad un deceduto, aveva accumulato sanzioni per 2.400 euro. Dopo una veloce indagine gli operatori sono riusciti ad individuare il veicolo, parcheggiato in via Lanfranco.

Quando gli agenti hanno iniziato le operazioni di rimozione del mezzo, come previsto per le auto senza assicurazione, il conducente si è presentato sul posto, dicendo che l'auto era la sua. L'uomo però non aveva documenti di guida e di identità: dopo l'identificazione i vigili si sono accorti che sull'uomo pendeva un provvedimento di esecuzione di custodia cautelare per un cumulo di pene del Tribunale di Aosta, per un totale di 1 anno e 3 mesi. Dopo avergli notificato i 24 verbali pregressi, ai quali si è aggiunto quello per circolazione senza assicurazione e omesso aggiornamento della carta di circolazione, l’uomo è stato arrestato e portato in carcere.