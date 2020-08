"Le scuole superiori riapriranno a settembre in sicurezza"

“La Provincia è al lavoro per garantire a settembre l’apertura delle scuole nella massima sicurezza per studenti, insegnanti, personale ausiliario – assicura il Presidente della Provincia Diego Rossi - Abbiamo avviato una forte collaborazione con dirigenti scolastici e Usp - Ufficio scolastico provinciale, con cui è già stato sottoscritto un protocollo specifico, per darci un metodo che, nel rispetto delle norme nazionali, cali nella realtà di Parma le misure necessarie per un rientro a scuola in sicurezza. L’apertura delle scuole è la nostra priorità assoluta in questo momento. Partiamo dall’organizzazione della didattica e degli spazi per farne discendere l’organizzazione dei trasporti. Anche su questo stiamo già lavorando: abbiamo fatto una conferenza dei servizi con Smtp per organizzare i trasporti in maniera coerente, in sicurezza e tranquillità.”



Questa estate è dunque una stagione di grande attività per la Provincia.

“I nostri uffici hanno fatto grandi sforzi, e possiamo dire che siamo soddisfatti della gran mole di lavori realizzati e in corso - spiega il Delegato provinciale alla Scuola Aldo Spina – Tra l’altro sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria, iniziati il 28 maggio scorso, nel Liceo Paciolo di Fidenza per 110 mila euro di fondi della Provincia, sono stati aggiudicati l’adeguamento delle scale di sicurezza in 10 scuole superiori, l’adeguamento della palestra Del Chicca di Parma, il recupero di spazi didattici e la nuova scala di emergenza al Convitto Maria Luigia, é in corso una lunga serie di altri lavori pressoché in tutte le scuole superiori del Parmense per 650 mila euro, inoltre abbiamo ottenuto dal governo un fondo PON per un altro milione di euro da spendere a breve per lavori importanti in altri 5 edifici. Infine, entro fine agosto arriveranno arredi scolastici per 122 mila euro, concordati con i dirigenti scolastici e ordinati tempestivamente per avere la gran parte degli studenti in presenza, seguendo le linee guida del MIUR del 26 giugno scorso. Tra questi, anche 1700 banchi monoposto.”



Anche Spina sottolinea il grande lavoro di squadra che è stato fatto: “Abbiamo lavorato insieme con Usp e dirigenti dei singoli istituti e questo ha consentito, nel rispetto dei ruoli di ciascuno, di trovare la migliore soluzione organizzativa per ciascuna scuola.”



Il dettagli dei lavori nella scheda informativa.

Nella foto: smontaggio impalcature al Paciolo di Fidenza



SCHEDA INFORMATIVA

Sono terminati i lavori manutenzione straordinaria, iniziati il 28 maggio, presso il Liceo Paciolo di Fidenza per € 110.000,00, finanziati dalla Provincia con fondi propri.



Sono stati aggiudicati i lavori di adeguamento per realizzazione “spazio calmo” sulle scale di emergenza esterne presso:

- Liceo Marconi Linguistico di Parma

- Istituto Magnaghi Succursale di Salsomaggiore

- Liceo Marconi sede di Parma

- Liceo San Vitale distaccamento di Parma

- IPSIA Levi di Parma

- ITSOS Gadda di Langhirano

- ITOS Gadda di Fornovo

- Liceo Marconi distaccamento di Parma

- ITC Melloni di Parma

- Liceo Paciolo di Fidenza



Sono stati aggiudicati i lavori di adeguamento per ottenimento Certificato Protezione Incendi Palestra Del Chicca di Parma, per complessivi € 763.000 finanziati dal MIUR



Sono stati aggiudicati i lavori di recupero di spazi didattici, riorganizzazione dei servizi igienici e realizzazione nuova scala di emergenza del Convitto Nazionale Maria Luigia.



Sono in corso i seguenti lavori, per complessivi € 650.000, previsti nel bilancio 2020, programmati e concordati con i Dirigenti Scolastici prima del lockdown:

- sistemazione attrezzature sportive varie palestre

- rifacimento controsoffitto palestra Ulivi

- rifacimento tinteggi Liceo Bertolucci indirizzo Musicale

- Liceo ITIS Berenini lavori per realizzazione locali per laboratori LTO4

- Liceo ITIS Berenini realizzazione rampa per disabili per accesso laboratori LTO4

- manutenzione straordinaria Tetto Zappa Fermi di Borgotaro

- bonifica amianto tubature Magnaghi di Salsomaggiore

- sostituzione serramenti esterni Liceo Romagnosi

- sostituzione serramenti ITIS Da Vinci

- realizzazione sistema allontanamento piccioni Liceo Marconi succursale Linguistico

- rifacimento tinteggi Istituto Magnaghi Salsomaggiore

- rifacimento tinteggi Istituto Paciolo di Fidenza

- rifacimento tinteggi ITIS Galilei di San Secondo

- realizzazione nuova bidelleria Istituto Melloni

- recupero locali seminterrato Zappa Fermi di Borgotaro

- rifacimento tinteggi istituto Rondani

- rifacimento lattoneria istituto Paciolo di Fidenza

- rifacimento tinteggi ITIS Da Vinci di Parma

- rifacimento tinteggi Liceo Marconi sede

- Podere Stuard ristrutturazione servizi igienici

- Istituto Giordani: recupero ex alloggio custode per nuovi uffici

- rifacimento servizi igienici Liceo Paciolo

- rifacimento servizi igienici ITSOS Gadda di Langhirano

- rifacimento servizi igienici Liceo Marconi sede

- rifacimento servizi igienici IPSIA Levi di Parma

- rifacimento servizi igienici Liceo Ulivi di Parma



Inoltre si è proceduto all’acquisto, per € 122.000, di arredi scolastici concordati con i dirigenti scolastici nel mese di giugno, in tempo per avere la certezza della consegna per fine agosto,per avere gli studenti in presenza, seguendo le linee guida del MIUR uscite il 26 giugno:

• 1700 banchi monoposto

• 2020 sedie

• 32 cattedre/poltroncine

• 16 lavagne bianche

• 60 tavoli da disegno

• 110 sgabelli con schienale

• 150 sgabelli senza schienale



A seguito dell’emergenza Covid, con l’uscita delle linee guida del MIUR, la Provincia ha fatto conferenze dei servizi con tutti i Dirigenti scolastici, ha effettuato sopralluoghi in tutti i plessi di competenza, e ha poi stanziato altri 130.000 euro per i seguenti interventi:

 smaltire arredi vecchi/da sostituire

 spostare arredi fuori da lavoratori, aule magne, locali da utilizzare come aule

 recuperare locali non utilizzati, da adibire a spogliatoi aggiuntivi o ad aule aggiuntive

 abbattere pareti per unire aule per renderle più ampie

 realizzare pareti per creare nuove aule

 sistemare aree esterne per utilizzare nuovi accessi agli edifici

 aumentare sistema di areazione di alcune aule/laboratori/servizi igienici



La Provincia infine ha ottenuto dal Governo su fondo PON per 1 milione di euro che intende destinare ai seguenti interventi:

• sistemazione scala di sicurezza esterna Istituto Rondani

• rifacimento servizi igienici Istituto IPSIA Levi, Istituto Giordani, Istituto Magnaghi, Istituto Rondani

• rifacimento spogliatoi Palestra ITIS Berenini

• rifacimento serramenti Istituto Melloni, Liceo Ulivi, Liceo Romagnosi, Istituto Paciolo

• rifacimento impianto areazione UTA istituto Giordani

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.