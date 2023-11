Lecco-Parma, scontri tra ultras rivali dopo la partita

Al termine della partita tra Lecco e Parma di domenica 12 novembre si sarebbero verificati alcuni scontri tra gli ultras della squadra gialloblu e i tifosi del Lecco. In particolare, secondo le prime ricostruzioni, verso le ore 20.30, dopo la fine del match che ha visto la vittoria dei padroni di casa, alcuni ultras del Parma a bordo di un minivan si sarebbero fermati in viale Redipuglia ed avrebbero aggredito alcuni tifosi del Lecco, che avevano la sciarpa bluceleste al collo. La polizia sta indagando su quanto avvenuto per cercare di ricostruire l'episodio nel dettaglio. Alcune persone che si trovavano in zona avrebbero assistito agli scontri.

IN AGGIORNAMENTO