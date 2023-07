Lesignano, 75enne aggredito alle spalle e rapinato mentre entra in casa: due arresti dopo una rissa con i vicini e un inseguimento con i carabinieri

Rapinano un anziano mentre entra in casa, le grida e il pronto intervento dei vicini mettono in fuga i ladri che vengono arrestati poco dopo dai carabinieri. E’ successo ieri mattina a Lesignano dè Bagni. Sono da poco passate le 8 quando la Centrale Operativa fa intervenire le pattuglie della Stazione di Langhirano e di Neviano degli Arduini in via Rondella in quanto è stata segnalata una violenta lite. Sul posto i militari, dai racconti della vittima e dei testimoni ricostruiscono la vicenda, non si tratta di una lite ma di una rapina. La vittima, identificata in un 75enne residente a Parma ma con una casa in paese, è stato aggredito alle spalle mentre entrava nel portone e derubato, sotto la minaccia di un cacciavite, del borsello e del portafoglio. Spaventato, ha la forza di chiedere aiuto ed in soccorso arrivano i vicini di casa che ingaggiano una colluttazione con il presunto autore che scappa a bordo di un’autovettura scura con alla guida un complice. Sulla scorta della descrizione dei presunti autori nonché della targa del veicolo, le pattuglie con il supporto di altre fatte convergere cinturano la zona e, poco dopo, in località Santa Maria del Piano, la pattuglia della Stazione di Neviano degli Arduini ferma l’autovettura con a bordo uno solo dei presunti responsabili. Le ulteriori ricerche permettono di individuare e fermare il complice davanti alla farmacia di Lesignano.

I sospettati, accompagnati in caserma, vengono identificati in due fratelli tunisini di 55 e 49 anni residenti in Provincia di Mantova con precedenti di polizia. La perquisizione al veicolo e personale consente di sequestrare diversi oggetti atti ad offendere e la somma di oltre 3mila euro. Il 75enne, ripresosi dallo spavento, riferisce ai militari che l’episodio non è stato il primo che ha subito ad opera dei fratelli. Infatti, negli ultimi mesi, circa due-tre volte a settimana, veniva aggredito sostanzialmente nello stesso modo o diverse volte è capitato che quando arrivava al semaforo di Pannocchia, ed è costretto a fermarsi, l’aggressore di oggi si infilava in auto, lo afferrava e gli ordinava di dargli i soldi. Subito dopo si dileguavano a bordo dell’auto nera. L’anziano e i testimoni accorsi in aiuto, sono sottoposti ad individuazione fotografica e tutti riconoscono i due, permettendo anche meglio di delineare le singole condotte poste in essere da ciascuno, individuando il 55enne quale materiale autore della rapina, nel cortile della villetta ed il fratello il complice che lo attendeva in auto. Al termine delle formalità di rito sono stati arrestati per rapina ed associati alla casa circondariale di Parma