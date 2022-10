Choc a Lesignano: due giovani feriti dai colpi di fucile di un cacciatore

Grave episodio nel comune di Lesignano dè Bagni nella mattinata di oggi, domenica 30 ottobre. Per cause in corso di accertamento due giovani, di 28 e 29 anni, sarebbero stati raggiunti dai colpi di fucile sparati di un cacciatore che si trovava in zona. I due ragazzi non hanno fortunatamente riportato ferite gravi. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza e l'automedica. I due giovani sono stati medicati ed accompagnati al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri che stanno effettuano approfondimenti relativi all'episodio per accertare eventuali responsabilità.