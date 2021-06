Solo un grande spavento per la moglie, in sella con il marito

Incidente a Lesignano: intorno alle 12:30, una moto è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento. In sella marito e moglie, che se l'è cavata solo con un grande spavento. Il marito invece ha riportato delle ferite, sul posto gli operatori del 118 prestano i primi soccorso.