Prima la lite, poi l’aggressione: un ferito a Fidenza nella notte

Aggressione nella notte a Fidenza, dove in centro, dalle parti di via Gandolfi, un uomo è stato ferito intorno all'1. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine (indagano i carabinieri) che stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Si stanno cercando testimonianze utili alle indagini e scandagliando eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. S'indaga anche sul movente. In un primo momento si era pensato a un accoltellamento, ma poi è stato appurato che l'uomo era stato ferito a una gamba al termine di una lite. La vittima ha riportato ferite lievi.