Appicca un incendio nel retro del locale dopo aver litigato col barista: denunciato 39enne

Un piccolo diverbio con un barista ha scatenato la reazione di un 39enne residente in provincia di Reggio Emilia con diversi precedenti di polizia che, dopo essere stato allontanato, si è recato nel retro del locale e ha dato fuoco ad alcuni cartoni. I carabinieri della Stazione di Langhirano lo hanno individuato e denunciato per danneggiamento a seguito d’incendio.

L’episodio è avvenuto a Langhirano in strada provinciale Torrechiara intorno alle 22 del 25 febbraio, quando il titolare del bar è stato avvisato da alcuni clienti che qualcuno aveva appiccato un incendio ai cartoni ammassati nel retro. Fortunatamente le fiamme sono state subito domate. L’uomo ha denunciato il fatto ai carabinieri del paese, producendo le immagini della telecamera di videosorveglianza in cui si vede un uomo che, avvicinatosi al contenitore dei cartoni, appicca l’incendio. Il titolare aveva riferito anche che il presunto incendiario è lo stesso che poco prima aveva allontanato dal locale in quanto infastidiva i clienti con il suo atteggiamento. I militari sono riusciti, attraverso la testimonianza del titolare nonché di alcuni clienti, a raccogliere tutte le prove, ma lo hanno identificato con certezza la sera del 28 febbraio quando una pattuglia l’ha fermato tra i clienti dello stesso bar da dove era stato allontanato. Al termine delle formalità di rito e con il riconoscimento del itolare il 39enne è stato denunciato per danneggiamento. La Stazione ha inoltre provveduto ad inoltrare alla Questura di Parma una proposta di foglio di via obbligatorio dal Comune di Langhirano.