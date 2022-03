Lotta alle baby gang: centro storico passato al setaccio da polizia e carabinieri

Il centro storico è stato passato al setaccio dai poliziotti che, nella giornata di ieri sabato 19 marzo, hanno effettuato numerosi controlli per contrastrare il fenomeno delle baby gang. Gli agenti si sono concentrati nelle zone di Piazza Ghiaia, Viale Mariotti, Viale Toschi, Via Dante, Via Garibaldi e Piazzale della Pace, che, ultimamente, hanno visto numerosi giovani protagonisti di diversi episodi di illegalità.

Il servizio ha visto il coinvolgimento di tre pattuglie della polizia, due pattuglie dei carabinieri, una pattuglia della guardia di Finanza e una della polizia locale. Dopo un breafing iniziale in Questura e una suddivisione dei compiti, le pattuglie sono state dislocate nel territorio: sono state controllate in tutale 82 persone.

Durante i controlli, le pattuglie delle volanti in servizio hanno notato un ragazzo che, alla vista degli agenti, si è allontanato in modo sospetto in Borgo Romagnosi. Per questa ragione i poliziotti lo hanno inseguito e, dopo averlo identificato quale cittadino italiano di 25 anni, lo hanno invitato a rendere spiegazioni sul perché si stesse allontanando frettolosamente. In tasca aveva un certo quantitativo di hashish: il giovane è stato bloccato e condotto in Questura per gli accertamenti del caso. Successivamente il giovane è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacdnti e la droga è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

La Questura ha disposto un potenziamento dei servizi prevedendo uomini in borghese con l’obiettivo di verificare e controllare che non venisse realizzato alcun comportamento illecito. Gli uomini della Questura hanno controllato soprattutto Piazza Ghiaia e Viale Mariotti.