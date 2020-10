Maltempo, forti raffiche di vento: parchi chiusi

Tra il primo pomeriggio e la notte del 4 ottobre un nuovo sistema perturbato attraverserà la regione da ovest verso est, apportando precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni risulteranno più intensi sulle zone di crinale. Nelle prime ore del mattino del 5 ottobre avremo sul settore orientale precipitazioni che potranno assumere carattere di rovescio o temporale. La ventilazione sui rilievi sarà associata a forti raffiche, in particolare sulle zone di crinale. In seguito tendenza a progressivi e ampi rasserenamenti con attenuazione dei fenomeni. In città sono stati chiusi i parchi cittadini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.