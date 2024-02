Massari, sindaco di Fidenza: “Scossa più forte delle altre, evacuata per precauzione la scuola primaria De Amicis”

"Un terremoto di lieve entità ha scosso la provincia di Parma alle 14.46. La scossa, di magnitudo 3,8 è l'ennesima di una lunga serie, in questo caso di una intensità maggiore. Non si segnalano danni a persone o cose, ma solo qualche segnalazione dalla popolazione. Per precauzione, gli alunni della scuola primaria De Amicis sono stati evacuati in sicurezza dal personale scolastico, seguendo le procedure previste dal piano di emergenza. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Comune e i Vigili del Fuoco, che hanno effettuato un sopralluogo per verificare le condizioni delle strutture e degli ambienti scolastici. Dopo aver accertato l'assenza di rischi, le lezioni sono riprese regolarmente nel pomeriggio". Lo fa sapere Andrea Massari, sindaco di Fidenza, attraverso un posto pubblicato su Facebook.

"Voglio ringraziare tutti gli alunni, il personale e le autorità per la collaborazione e la serenità dimostrate in questa circostanza".