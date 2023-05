Maxi rogo di Fidenza, valori nella norma: cessato lo stato d'emergenza

Dopo i primi dati di ieri che fotografavano la fase più acuta dell'incendio che sabato 27 maggio si è sviluppato nel capannone della Monteplast, oggi arrivano quelli relativi a campionamenti effettuati nella fase immediatamente successiva e si tratta di dati particolarmente incoraggianti, come sempre raccolti ed elaborati dalla massima autorità pubblica per la protezione ambientale (Arpae) e sanitaria (Ausl). Sono infatti ulteriormente diminuiti i valori di inquinanti organici come emerge dalle analisi del secondo giorno di campionamento effettuato da Arpae presso il Centro sportivo Ballotta, sito all’interno della zona di protezione fissata dall’ordinanza comunale.

Il campionatore è stato in attività per tutta la giornata di domenica 28 maggio, in concomitanza allo spegnimento del focolaio residuo. Tutti i valori, che pure erano già abbondantemente al di sotto dei valori di riferimento Oms, sono risultati inferiori a quelli del giorno precedente:

- per diossine/furani il valore registrato è 0,009 pg/m3 (rispetto agli 0,147 del giorno precedente)

- gli Ipa sono 4,06 ng/m³ (rispetto a 15,3), di cui benzo(a)pirene 0,001 ng/m³ (rispetto a 0,085)

- i Pcb sono 0,003 pg/m³ (rispetto a 0,009).

Composti organici volatili (Cov) e aldeidi

Anche i valori di composti organici volatili (Cov) e aldeidi sono tutti ampiamente inferiori ai valori di riferimento. In concomitanza all’evento sono stati posizionati in cinque zone della città dei campionatori passivi (radielli) per monitorare questi parametri. Le zone di monitoraggio sono: ospedale di Vaio, centro sportivo Ballotta, scuola Zani, via Gialdi, zona incendio (rotonda Eurospin). Benzene ampiamente sotto al limite medio annuo I dati di benzene per le prime due giornate di campionamento sono risultati compresi tra 0,2-0,5 µg/m³, ampiamente sotto il limite medio annuo di 5 μg/m3 e con valori paragonabili a quelli misurati nelle stazioni della Rete regionale di qualità dell’aria di Parma. I valori di formaldeide sono dimezzati I valori di formaldeide (6,2 µg/m³ durante l’incendio, pressoché dimezzata il giorno successivo), acroleina (12,1 μg/m3 durante l’incendio, 10,1 µg/m³ nella giornata successiva) e acetaldeide (2,8-3,9 µg/m³) sono molto al di sotto dei valori di riferimento per la popolazione proposti dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Cessato lo stato di emergenza

In seguito alle risultanze delle analisi si è valutato di procedere alla cessazione dello stato di emergenza superando pertanto le ordinanze del Comune del 27 e 28 maggio, ferma restando la raccomandazione di consumare frutta e verdura solo previo accurato lavaggio. Nella giornata di domani, mercoledì 31 maggio, seguirà un ulteriore bollettino congiunto.