Si finge una medium e tenta di estorcere denaro ad una ragazza: denunciato 52enne

Un 52enne di Torino con precedenti penali è stato denunciato dai carabinieri di Fontanellato per tentata estorsione nei confronti di una

ragazza del paese. Tramite l’applicazione di un social, particolarmente in voga fra i giovani, il 52enne avrebbe giocato coi sentimenti della ragazza che

si trovava in una particolare situazione sentimentale. Dopo essere riuscito a conquistarne la fiducia l’uomo, fingendosi una donna e

medium, le ha fatto credere di poterla aiutare gratuitamente

Soltanto successivamente e, dopo aver ricevuto alcune foto si è svelato ed ha chiesto 150 euro per evitarne la diffusione. Spaventata la giovane ha raccontato tutto ai genitori che hanno presentato denuncia ai carabinieri. Quando il finto medium ha continuato a chiedere soldi il padre si è fatto mandare i dati per effettuare il pagamento assicurando che avrebbe versato la somma. Le indagini hanno quindi permesso di risalire all’identità del presunto autore rispondere di tentata estorsione.