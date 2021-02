"Mettiti la mascherina": cliente prende a calci e pugni il barista

È entrato all'interno di un bar di Salsomaggiore Terme senza la mascherina e, come previsto dalle norme e dai protocolli, il titolare del locale lo ha invitato a mettersela, per poter così entrare all'interno. Un cliente, originario di Milano ma residente in paese, oltre a rifiutarsi di indossare il dispositivo di protezione individuale, ha anche aggredito il barista con calci e pugni, provocandogli alcune lesioni al viso e al torace, poi giudicate guaribili in sette giorni.

I carabinieri della compagnia di Salsomaggiore sono arrivati sul posto per effettuare un sopralluogo ed ascoltare i testimoni. Dopo aver acquisito le immagini delle telecamere e dopo una veloce indagine sono riusciti ad identificare l'aggressore, che è stato denunciato per lesioni personali. Il titolare del bar è stato costretto a rivolgersi al personale del 118 per le cure del caso.