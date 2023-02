Paura a Mezzani Inferiore, incendio in una villa: gli abitanti riescono ad uscire e si salvano

Non sono ancora state accertate le cause dell'incendio che è scoppiato, nella mattinata di oggi domenica 26 febbraio, all'interno di una villa a Mezzani Inferiore, frazione del comune di Sorbolo Mezzani. Secondo le prime informazioni le fiamme si sarebbero sviluppate poco dopo le ore 8 ed avrebbero coinvolto più stanze dell'abitazione. Fortunatamente tutte le persone presenti all'interno della casa sono state messe in salvo. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco che stanno lavorando per spegnere il rogo e riportare la situazione alla normalità. Dopo circa quattro ore di lavoro gli operatori del 115 hanno completato l'intervento e sono rientrati in caserma.

IN AGGIORNAMENTO