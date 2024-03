Minaccia il personale sanitario e aggredisce i poliziotti: arrestato

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuto presso il reparto di pediatria del locale nosocomio, per placare le ire di un soggetto in escandescenza. Giunti sul posto, gli operatori hanno identificato il soggetto segnalato come molesto, il quale – nel tentativo di sottrarre arbitrariamente la figlia minore alle cure dei sanitari – ha opposto resistenza attiva nei confronti del personale operante. È finito in manette ma prima, nel tentativo di contenere ed immobilizzare l’uomo, due poliziotti sono rimasti feriti in seguito a una colluttazione, riportando lesioni giudicate guaribili in tre giorni. L'uomo è stato tratto in arresto per il reato di resistenza a lesioni a PubblicoUfficiale e denunciato a piede libero per il reato di interruzione di pubblico servizio. Su disposizione della locale Autorità Giudiziaria, il soggetto veniva trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo, all’esito del quale, dopo la convalida dell’arresto, è stata adottata nei confronti del soggetto la misura del divieto di dimora nella provincia di Parma.