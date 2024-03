Il mistero delle bombe carta: ecco cosa sappiamo

Nella serata di mercoledì 20 marzo c'è stata una nuova esplosione, avvertita dai cittadini di Lesignano dè Bagni. Il mistero delle bombe carta si infittisce. Negli ultimi giorni infatti, a partire dalla serata del 17 marzo, cittadini e residenti di Parma e provincia hanno avvertito forti boati che, in alcuni casi, hanno anche fatto tremare i vetri delle abitazioni.

Dopo l'episodio di domenica sera ce n'è stato un altro martedì sera, il 19. I cittadini di Lesignano dè Bagni hanno avvertito una forte esplosione. Poi quello della serata del 20 marzo. In tutti i casi sono stati allertati i vigili del fuoco, oltre alle forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni le indagini sarebbero in corso per cercare di capire chi abbia fatto scoppiate le bombe carta, ordigni artigianali fabbricati probabilmente unendo più petardi di grosse dimensioni e con una capacità notevole. E soprattutto per cercare di capire dove sono state fatte esplodere e per quale motivo.

Nei giorni scorsi alcune esplosioni sarebbero state avvertite anche dai cittadini di via Mantova a Parma, nella zona del carcere. Non è ancora chiaro se si tratti di episodi legati tra loro.