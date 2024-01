Mistero in piazza Lelio Basso, nei pressi di via Sidoli: trovato il cadavere di un 34enne

Lo hanno trovato riverso per terra, in casa. Era rientrato dopo essersi sentito male al lavoro. Stamattina, intorno alle 7.20, in piazza Lelio Basso (nei pressi di via Sidoli) è stato rinvenuto il cadavere di un 34enne di origini magrebine. Accertamenti in corso per stabilire le cause del decesso.

Indagano i carabinieri che stanno cercando di capire cosa effettivamente sia successo. Non si eslcude nessuna pista anche se al momento l'ipotesi più probabile sembra essere quella di un malore improvviso, sebbene il 34enne non sembrava soffrisse di malattie conclamate. L'allarme è scattato stamattina, quando le forze dell'ordine sono state allertate e sono intervenute sul posto. Una volta arrivati, i carabinieri hanno constatato il decesso dell'uomo.

IN AGGIORNAMENTO