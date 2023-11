Mobili, immondizia e anche pezzi di auto: le discariche a cielo aperto nei pressi dell'Enza

Pezzi di mobili, carcasse di animali tra i cespugli mimetizzate lì da giorni, materassi, letti. E parti di televisori sparsi qua e là tra elettrodomestici e sacchi dell’immondizia. Scavando bene in mezzo alla boscaglia, ci si imbatte perfino in pezzi di auto depositati lì chissà da quanto tempo. Nel pezzo di asfalto che da strada Barghetto porta sulla provinciale 95 per Montechiarugolo, mimetizzata tra la boscaglia (ma anche visibile a occhi nudi) c’è una discarica a cielo aperto, che si affaccia nei pressi del greto del fiume Enza e ne costeggia la riva.

“Una delle tante - fanno sapere alcuni residenti che da queste parti ci abitano- Nel corso dell’ultimo anno queste discariche si sono addirittura raddoppiate in vari punti dell’Enza. Ogni tanto ci sono alcuni contadini che ogni tanto tengono pulito una parte del greto. Ma non basta mai”. Per chi abita qui, non si tratta solo di una questione di ambiente. “Ma anche di salute: non sappiamo a volte cosa la gente scarichi. Si trova di tutto".

Non basta: in diversi punti, sparsi qua e là, "riposano" mattonelle e sacchi per la lavorazione del cemento armato. E in effetti appena un anno fa i carabinieri forestali avevamo segnalato che in parecchi si improvvisano nell’esecuzione di lavori edili e nello smaltimento di rifiuti provenienti dalla pulizia di locali privati, offrendo servizi a prezzi ribassati. Tuttavia, non essendo questi lavoratori in possesso delle autorizzazioni previste per l’esercizio dell'attività, sono poi costretti a smaltire illecitamente i rifiuti prodotti.