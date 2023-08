Choc a Monchio delle Corti, un passante si lamenta per la velocità dell'auto. Il conducente torna indietro e lo investe: è grave

Choc verso mezzanotte di sabato 19 agosto a Monchio delle Corti, in via Brigata Alpina Julia. Secondo le prime informazioni un uomo, che si trovava in strada e che ha assistito al passaggio di un'auto a forte velocità in una zona centrale del paese, si sarebbe lamentato con il conducente proprio la forte velocità.

A questo punto, secondo le prime ricostruzioni, il conducente del mezzo - che si è evidentemente accorto delle recriminazioni del passante - sarebbe tornato indietro e avrebbe investito volontariamente il pedone. Dopodiché è scattato l'allarme al personale del 118 e alle forze dell'ordine.

L'uomo investito avrebbe riportato ferite e traumi gravi in varie parti del corpo e sarebbe stato poi trasferito al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini per identificare il conducente che si è reso responsabile dell'investimento.

Le condizioni del ferito sono gravi ma non si troverebbe fortunatamente in pericolo di vita. Gli accertamenti dei militari dovranno stabilire l'esatta dinamica dell'episodio.

IN AGGIORNAMENTO