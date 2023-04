Montanara: arrestato il ladro delle cantine

E' stato arrestato ed ora si trova nel carcere di via Burla l'uomo accusato di essere l'autore di numerosi furti, soprattutto nella zona del quartiere Montanara, il cosiddetto il ladro delle cantine. Il Gip del Tribunale di Parma ha infatti emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita nei giorni scorsi dai carabinieri di Parma.

L'uomo, italiano, è ritenuto l'autore di diversi furti che si sono verificate nelle ultime settimane. Il malvivente, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe effettuato diversi colpi all'interno degli scantinati di alcune abitazioni al Montanara, da via Ognibene a via Raimondi e via Boni. Grazie alla denunce presentate dai residenti e alle immagini delle telecamere - anche di privati cittadini - che lo avrebbero ritratto in varie occasioni mentre entrava e usciva dalle cantine il ladro è stato preso ed arrestato.