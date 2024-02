Montanara: i poliziotti salvano un cagnolino che stava annegando in una piscina

Questa notte, durante l’attività di controllo del territorio, i poliziotti delle volanti sono intervenuti in zona Montanara presso un’abitazione per mettere in salvo un cagnolino di piccola taglia che stava annegando.

Era circa l’una quando i poliziotti sono stati allertati da una chiamata giunta alla Centrale Operativa, che segnalava la presenza di un cane scivolato nella piscina di un’abitazione privata. I poliziotti hanno contattato immediatamente la richiedente che riferiva di essere stata attirata dai guaiti di un cane. Nello specifico, la signora, affacciandosi alla finestra, aveva notato il cane dei vicini che, scivolato in una piscina, riusciva a fatica a restare a galla.

Gli agenti, non ottenendo risposta al citofono dai proprietari del cane, hanno scavalcato la recinzione della villetta e si sono diretti in piscina dove hanno tratto in salvo il cagnolino ormai allo tremo delle forze. Il cane, subito soccorso e avvolto in una coperta, è stato trasportato immediatamente al pronto soccorso veterinario affinchè potesse ricevere le cure del caso.

I proprietari, contattati successivamente, hanno riferito di non aver sentito i richiami del cane poiché addormentatisi con la televisione ad alto volume.

Questa mattina, la proprietaria ha potuto finalmente riabbracciare il suo cagnolino, ormai fuori pericolo.