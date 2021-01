Monte Caio: quinto giorno di ricerche per lo sciatore disperso

È scattato, nelle prime ore della mattinata di oggi, sabato 2 gennaio, il quinto giorno di ricerche dello scialpinista 52enne disperso dalla serata di lunedì 28 dicembre nella zona del monte Caio. Dopo la sospensione di ieri pomeriggio gli operatori del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e i carabinieri forestali hanno ripreso a scandagliare la zona per cercare l'uomo, uno sciatore esperto, che non è più tornato dopo un'escursione in solitaria nella serata di lunedì. Le condizioni meteo sono pessime ma le ricerche proseguiranno finché ci saranno le condizioni minime di sicurezza per intervenire.

Ieri, 1 gennaio, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, insieme a Vigili del Fuoco, Carabinieri e Protezione Civile, hanno concluso le ricerche dello scialpinista cinquantaduenne disperso dallo scorso lunedì sul Monte Caio, nell'Appennino parmense. La giornata è stata caratterizzata da una forte nevicata, tutt'ora in corso, che ha posato al suolo oltre trenta centimetri di neve fresca, rendendo ancor più difficili le operazioni. In accordo con i carabinieri, che coordinano le ricerche, le operazioni proseguiranno anche nella giornata di oggi, con la bonifica di aree mirate, che permettano agli operatori di lavorare in sicurezza.

