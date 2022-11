Muore a 20 anni precipitando nel Taro: chiesto il rinvio a giudizio per 4 dipendenti della Provincia

Quattro dipendenti della Provincia di Parma sono stati rinviati a giudizio per quanto riguarda le indagini relative alla morte del 20enne Simone Filiberti, avvenuta nella mattinata del 4 dicembre 2019 a Bedonia. Il giovane, che era alla guida della sua auto, ha perso il controllo del mezzo a causa del ghiaccio presente sull'asfalto, che ha sfondato la balaustra ed è finito nel fiume Taro. Per il conducente, che stava andando all'Università di Parma per frequentare alcune lezioni della facoltà di Economia e Commercio, non c'è stato niente da fare.

Nel corso della stessa giornata i carabinieri della compagnia di Borgo Val di Taro avevano posto sotto sequestro il parapetto del ponte a Piane di Carniglia. Le prime indagini, portate avanti dai carabinieri con il coordinamento della Procura della Repubblica, riguardavano sia sulla ringhiera protettiva del ponte - sfondata dalla Fiat Punto e che è stata posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti tecnici - sia sulla mancata presenza del sale in un tratto di strada che a quell'ora - le 7 di mattina - era particolarmente ghiacciato.

Il giovane sarebbe scivolato per la presenza di ghiaccio sull'asfalto: la sua auto ha sbandato mentre si trovava sulla provinciale e ha divelto la protezione, precipitando nel fiume. L'auto, una Fiat Punto grigia, è stata completamente sommersa dall'acqua. I sommozzaroti dei Vigili del Fuoco di Bologna, dopo alcune ore di lavoro.