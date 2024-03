Motociclista parmigiano di 58 anni muore durante un rally in Tunisia

Muore in Tunisia durante un rally mentre partecipa alla Swank Rally. A Luigi Costa, 58 anni, parmigiano, è stata fatale una caduta. L'uomo è morto all’ospedale di Kabili dove era stato ricoverato lunedì a seguito delle contusioni riportate nell'incidente nel corso della prima prova speciale, poco dopo il via. Le sue condizioni non sembravano così gravi, tanto da non destare preoccupazione, ma poi martedì si sono aggravate a causa di complicazioni improvvise. Infine la morte.

Il pilota non ha mai perso conoscenza ed è sempre rimasto vigile, chiamando addirittura la famiglia a casa. La tappa del giorno dopo è stata annullata.

Tanti i commenti sui social in ricordo del 58enne. Su Facebook si legge: "Non ci sono parole per la tragedia successa allo Swank Rally in Tunisia dove l'amico Luigi Costa ci ha lasciati. Subito soccorso in seguito alla caduta di lunedì e sempre cosciente, dopo due giorni di ricovero in ospedale sembrava riprendersi, ma a causa di peggioramenti non ce l'ha fatta".

E ancora: "Sai perfettamente, quando cominci un rally e una nuova avventura, che può succedere, ma ogni volta è un dolore profondo, una tristezza che ti spezza il cuore. Luigi Costa ogni granello di sabbia della Tunisia ci riporterà a te con la mente e con quella passione che ci univa e condividevamo".

Infine: "Ciao Luigi, appassionato vero. Per sempre con noi".