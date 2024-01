Choc in via Montanara: ha un malore mentre va in bici, si accascia in strada e muore

Ha avuto un malore mentre si trovava a bordo della sua bicicletta, si è accasciato in strada ed è deceduto, nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale sanitario del 118. Choc nella mattinata di domenica 28 gennaio in via Montanara a Parma. La tragedia è avvenuta prima delle ore 11. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 - che hanno tentato di rianimare l'uomo per circa mezz'ora sul posto - anche gli agenti della polizia locale di Parma che hanno transennato l'area. Le cause della morte non sono state ancora accertate.

IN AGGIORNAMENTO