Arrestato a 78 anni per una rapina a Busseto nel 2009: dovrà scontare sei anni di carcere

Un 78enne napoletano, condannato a sei anni di carcere per una rapina commessa a Busseto nel 2009, è stato arrestato mercoledì pomeriggio a Napoli gli agenti della Squadra Mobile che hanno rintracciato in via Padre Ludovico da Casoria, presso la sua abitazione. I poliziotti hanno eseguito un ordine per la carcerazione, emesso lo scorso 16 dicembre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma - Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 6 anni di reclusione e ad una multa di 1500 euro per rapina in concorso, commessa a Busseto nel 2009.