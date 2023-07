Nas, controlli serrati negli stabilimenti balneari

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Parma da diversi giorni stanno effettuando una serie di controlli igienico-sanitari presso gli stabilimenti balneari nelle province di Parma, Modena, Reggio Emilia e Piacenza. L'obiettivo principale di tali attività ispettive è quello di assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e proteggere la salute di cittadini e turisti che frequentano queste strutture nel periodo estivo. Gli accertamenti condotti dai militari del N.A.S. vertono su vari aspetti determinati dalla normativa vigente.

Tra questi, sono inclusi la categorizzazione dell'impianto, l'aspetto autorizzativo, le caratteristiche igienico-sanitarie e strutturali. Sono state verificate dimensioni e profondità delle vasche, perimetro antisdrucciolo, disposizioni per lo scarico dell'acqua, la presenza di un locale per il primo soccorso adeguatamente segnalato e accessibile, tra gli altri requisiti. È stata controllata la regolarità del personale interno alla piscina, incluso il responsabile degli impianti tecnologici, assistenti ai bagnanti e le relative certificazioni. Sono stati inoltre ispezionati i registri dei controlli delle acque, le analisi dell'acqua delle piscine, le procedure di prevenzione e controllo del rischio di esposizione alla Legionella, e le polizze assicurative. Ad oggi, sono state condotte ispezioni in oltre 15 strutture, distribuite nelle suddette province, con un totale di 6 in provincia di Parma, 4 in provincia di Modena, 3 in provincia di Reggio Emilia e 3 in provincia di Piacenza. Tra queste strutture, solo in due casi sono state riscontrate irregolarità significative.

I carabinieri del NAS di Parma nell’arco della stagione estiva continueranno a svolgere controlli nel settore, al fine di garantire l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e la protezione della salute pubblica nelle strutture balneari.