Nasconde cocaina nel retrobottega: in arresto un 42enne

Aveva nascosto della cocaina all'interno di una scatola nera di plastica. E' finito agli arresti domiciliari un 42enne residente in città, dopo che i carabinieri del Nucleo Operativo, durante un controllo all'interno del negozio gestito da lui in Via Emilia Ovest, hanno trovato della droga. Inizialmente, la reticenza dell'uomo, invitato a consegnare lo stupefacente, ha rallentato le indagini, ma i militari hanno poi perquisito il retrobottega, perché vi era il fondato motivo di ritenere che al suo interno ci fosse della droga. E coì è stato. Altro stupefacente, dopo la cocaina, è stato ritrovato in un borsello, dove c'era tutto l'occorrente per il confezionamento in dosi e un bilancino. E’stato sequestrato tutto il materiale. Il 42enne è stato tratto in arresto.