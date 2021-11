Nasconde un panetto di hashish nel cappello: arrestato 51enne al parco Ducale

Aveva nascosto nel suo cappello di lana un panetto di hashish, avvolto nel cellophane, per un peso di 40 grammi, oltre a 300 euro in contanti. Un 51enne gambiano è stato bloccato ed arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile di Parma Oltretorrente all'interno del parco Ducale. I controlli sono scattati nella giornata di ieri: il 51enne - che ha alle spalle alcuni precedenti per spaccio - è stato arrestato mentre altre due persone che erano con lui - un 39enne nigeriano e un 27enne della Guinea - sono segnalate e denunciate per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I due pusher infatti sono stati trovati con 20 grammi di hashish in totale: il 39enne è stato solo segnalato alla Prefettura come consumatore mentre il 27enne è stato denunciato, poichè aveva una quantità di droga che eccedeva i limiti per il consumo personale. Il 51enne è stato portato nelle camere di sicurezza della Caserma in attesa del processo per direttissima.

