Blitz contro l'Ndrangheta per estorsioni e sequestri di persona: ai domiciliari un 39enne di Corniglio

C'è anche un 39enne residente a Corniglio ed originario di Gioia Tauro, le cui iniziali sono M.G., tra le persone finite agli arresti domiciliari nell'ambito della maxi operazione Olimpo contro l'Ndrangheta portata avanti dalla polizia di stato e coordinata dalla Dda di Catanzaro che ha portato a 56 arresti (41 in carcere e 15 ai domiciliari) al sequestro di 250 milioni di euro nei confronti di presunti esponenti delle cosche Mancuso, La Rosa, Il Grande e Accorinti e alle indagini nei confronti di 76 persone.

Nelle prime ore di giovedì 26 gennaio ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare per 56 persone, gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, porto e detenzione illegale di armi, sequestro di persona, trasferimento fraudolento di valori.

Gli indagati sono accusati anche di illecita concorrenza con violenza e minaccia e traffico di influenze illecite, aggravati dal metodo e dall’agevolazione mafiosa, nonché di corruzione, rivelazione di segreto d’ufficio e associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione ed al riciclaggio di macchine agricole, aggravate dalla transnazionalità e dall’agevolazione mafiosa.

"Un'indagine nella quale ci sono prove, non gravi indizi di colpevolezza - ha sottolineato Nicola Gratteri, procuratore Capo di Catanzaro. Ci sono le voci degli arrestati di questa notte, sequestri di beni, pedinamenti effettuati. Crediamo di aver dimostrato questa notte un sistema capillare e sistematico di controllo di tutte le attività alberghiere e turistiche di tutta la provincia di Vibo e in particolar modo Tropea e i paesi vicini. La 'ndrangheta chiedeva tangenti da 20mila euro al mese".