Neopatentato 19enne ubriaco alla guida: multa record da 10mila euro e patente ritirata

Diciannove anni. Neopatentato. E ubriaco alla guida. E' finito nei guai un ragazzo che ieri a Fidenza è stato fermato dai carabinieri, sorpreso intorno a mezzanotte a tutta velocità per le strade della cittadina. I militari lo hanno raggiunto, sottoponendolo alla prova dell'etilometro dopo aver effettuato i controlli di routine: il 19enne, residente a Fidenza, di ritorno da una festa, aveva da poco preso la patente. Il test dell'alcol presentava un valore di 1,9, quando il limite fissato dalla legge è di 0,5 g/litro. Per i neopatentati, la legge è ancora più severa, col tasso che deve essere pari a zero. A quel punto è scattata la multa: una sanzione pesantissima, pari a diecimila euro, la sospensione della patente e la confisca del mezzo, di proprietà del padre, a cui poi l'auto è stata riaffidata.