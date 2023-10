Neviano, coltiva una piantagione di marijuana sul balcone di casa: 20enne denunciato

I carabinieri della stazione di Neviano Degli Arduini, nei giorni scorsi hanno intensificato nel territorio di competenza i controlli antidroga, anche mediante servizi in abiti borghesi, al fine di reprimere il fenomeno dell’ uso e dello spaccio di stupefacenti.

Nella rete dei militari è finito un 20 enne che, contando probabilmente sul fatto di abitare in una zona di campagna, aveva pensato di organizzare sul balcone di casa una piccola coltivazione di “erba”. Ma le sue intenzioni non sono sfuggite ai militari della Stazione che, durante i controlli del territorio avevano notato alcune piantine sospette spuntare proprio dal balcone, posizionato nella parte più soleggiata della casa.

Scattata la perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato tre piante dell’altezza di circa 150 centimetri, in completa efflorescenza e 120 grammi di marijuana in foglie essiccate. Inoltre nell’abitazione hanno trovato tutta l’attrezzatura necessaria alla coltivazione dello stupefacente: una busta contenente semi per la coltivazione di marjuana di varie tipologie, un bilancino di precisione, del fertilizzante ed un regolatore di umidità. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma, per detenzione, coltivazione e produzione illecita di sostanza stupefacente. La droga rinvenuta è stata sequestrata.