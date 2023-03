Nicolai non si trova da 15 giorni: l'appello per il 14enne scomparso da Parma

Nicolai, un ragazzo di 14 anni, è scomparso da Parma da più di due settimane, precisamente dal 7 marzo. L'appello per la ricerca del giovane è stato lanciato, mercoledì 22 marzo, durante la trasmissione di Raitre 'Chi l'ha visto?'. Al momento della scomparsa Nicolai indossava una giacca smanicata blu, tuta da ginnastica nera, scarpe da ginnastica nere marca Nike. Nicolai ha occhi e capelli castani ed è alto circa un metro e ottanta. Il 14enne vive a Parma con la madre e frequenta il primo anno di un istituto tecnico. La mattina di martedì 7 marzo è uscito alle 7 per andare a scuola, ma non è entrato in classe. A casa è rimasto il cellulare.