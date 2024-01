Noceto, cade in casa e rimane a terra per due giorni: anziana salvata da carabinieri e vigili del fuoco

La scorsa notte i carabinieri di Noceto sono stati allertati da un uomo, molto preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto da diversi giorni con la mamma 80enne, residente in una casa di campagna isolata del comune parmense. I militari, insieme ai Vigili del Fuoco e personale della Croce Verde nocetana raggiungevano immediatamente l’abitazione indicata e, dopo aver tentato di farsi aprire, allarmati dalla mancata risposta da parte dell’anziana, decidevano di forzare la porta per verificare la situazione all’interno e le sue condizioni.

Una volta all’interno, dopo una rapida ispezione trovavano l’anziana donna riversa a terra, molto provata e dolorante, la quale riferiva di essere rimasta bloccata in quella posizione dopo una caduta avvenuta due giorni prima. Soccorsa dai sanitari, è stata trasportata presso l’ospedale di Parma per le cure del caso. Fortunatamente, le sue condizioni non sono state valutate gravi e grazie anche al pronto intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori la storia si è conclusa con un lieto fine.