Noceto, cerca di rubare bottiglie di vino pregiato in un supermercato: 45enne denunciato

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Noceto sono intervenuti presso un supermercato del posto, dove i dipendenti avevano segnalato al numero di emergenza 112 la presenza di un uomo che si aggirava tra gli scaffali con atteggiamento sospetto, e tentava di occultare della merce all’interno di uno zaino.

Giunti sul posto, i militari identificavano l’uomo, un 45enne residente in provincia, il quale, dopo aver cercato di sottrarsi al controllo con delle deboli scuse, veniva perquisito e trovato con diverse bottiglie di vino pregiato, nascoste nello zaino. A questo punto è stato accompagnato in caserma per

gli adempimenti di legge e denunciato per tentato furto. La merce è stata invece restituita dai militari ai responsabili dell’esercizio commerciale.