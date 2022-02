Fa irruzione in un condominio a caccia di una persona che non c'è, poi aggredisce inquilini e carabinieri: arrestato

Ha fatto irruzione all'interno di un condominio di Noceto, ha raggiunto il terzo piano ed ha iniziato a prendere a calci le porte, urlando frasi sconnesse. Poi, quando alcuni inquilini hanno aperto, li ha aggrediti con calci e pugni. All'arrivo dei carabinieri e degli agenti della polizia locale ha aggredito anche loro. Tutto per cercare una persona che non c'era.

Notte di follia per un 51enne residente a Noceto, che è stato poi immobilizzato ed arrestato a fatica dalle pattuglie: le accuse contro di lui sono resistenza a pubblico ufficiale e violazione di domicilio. I militari, che sono ricorsi alle cure del pronto soccorso, hanno riportato lesioni guaribile in sette giorni.

Secondo le prime informazioni l'uomo, che non abita in quel condominio, è stato accompagnato dalla madre ed è entrato nell'edificio senza autorizzazione, alla ricerca di una persona, che però non si trovava all'interno degli appartamenti. Dopo aver raggiunto il terzo piano il 51enne ha picchiato gli inquilini che hanno aperto la porta.

Alcuni abitanti hanno chiamato subito il 112: i carabinieri sono stati subito aggrediti dall'uomo, in stato di alterazione psicofisica. Il proprietario di uno degli appartamenti, per cercare di calmarlo, è uscito dicendo che la persona che stava cercando non era presente. Anche la vicina di casa ha fatto la stessa cosa: l'uomo che cercava non esisteva. In risposta sono stati entrambi aggrediti con pugni al volto. I carabinieri sono riusciti a bloccare l'uomo, grazie anche all'intervento della polizia locale. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e violazione di domicilio.