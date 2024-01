Noceto, ruba settemila euro dalla cassa "self" di un distributore di benzina: denunciato 64enne

I carabinieri della Stazione di Noceto sono riusciti, grazie alle indagini svolte, ad individuare il responsabile del furto avvenuto, alcuni mesi fa, in un distributore di benzina della zona.

I militari erano intervenuti ad effettuare un sopralluogo presso il distributore dopo che il proprietario si era accorto dell’ammanco di circa 7.000 euro dalla cassa presente nel self service. Il furto era stato scoperto solo dopo alcuni giorni, in quanto non erano presenti segni di effrazione e, in corrispondenza del fine settimana, il gestore non si era recato ad effettuare l’apertura.

I militari acquisivano immediatamente le immagini della videosorveglianza, grazie alle quali individuavano un uomo che, durante la notte si era avvicinato alla colonnina e, utilizzando un chiavistello o una falsa chiave, riusciva ad aprire la cassa e rubare l’incasso, allontanandosi poi su un’autovettura, dopo aver richiuso senza lasciare segni.

Ad uno dei militari intervenuti non è sfuggita la somiglianza dell’uomo immortalato dalle telecamere con una persona da lui arrestata qualche tempo prima per simili episodi.

Pertanto i carabinieri di Noceto hanno focalizzato le indagini sul sospettato, ricostruendo attraverso le telecamere i vari passaggi dell’autovettura utilizzata e comparando i filmati del furto con quelli acquisiti nei precedenti reati.

Sono cosi giunti alla conclusione che si trattasse della stessa persona, un 64enne residente nel bolognese, con numerosi precedenti.

Al termine dell’attività investigativa, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti, l’uomo è stato denunciato per furto aggravato.