Non fa rispettare le norme di sicurezza in un cantiere: denunciato 39enne

I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro hanno effettuato alcuni controlli, nel settori edile e della ristorazione, per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezze e per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso. Un 39enne, legale rappresentante di un cantiere edile è stato denunciato per aver violato le regole previste per questo settore lavorativo. Dagli accertamenti dei militari sono emerse irregolarità nell'ancoraggio del ponteggio, utilizzato dai lavoratori. All'interno di un ristorante etnico invece i carabinieri hanno sorpreso uno dei nove lavoratori totalemente in nero. Il proprietario 48enne ometteva la registrazione delle ore di straordinario. Per questo motivo è stato sanzionato per circa 4.500 euro.