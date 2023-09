Notte di follia in centro storico: 46enne ubriaco danneggia un'auto in sosta a colpi di casco, denunciato

Questa notte il personale delle volanti ha denunciato un 46 enne italiano per danneggiamento aggravato e contestualmente sanzionato per ubriachezza molesta.

Alle 24,30 circa le volanti sono intervenute in piazzale Corte D’appello in pieno centro storico, poiché un cittadino ha segnalato un uomo intento a danneggiare alcune auto in sosta. Le volanti giunte immediatamente sul posto, hanno cercato ricostruire l’accaduto. L’uomo che ha chiamato gli agenti ha raccontato che mentre era di passaggio dinanzi al Tribunale ha sentito dei forti rumori assimilabili a oggetti infranti. Subito dopo ha notato un uomo, intento a colpire un’autovettura in sosta con il proprio casco. Dopo aver fatto cio’ con le proprie mani, ha rotto le spazzole tergicristallo della stessa autovettura, per poi allontanarsi.

L’uomo, grazie alle descrizioni fornite, è stato rintracciato, in evidente stato di agitazione dovuto presumibilmente all’abuso di sostanze alcooliche, in via Farini. Ricostruiti i fatti e riconosciuto come l’autore del danneggiamento, l’uomo è stato accompagnato in Questura dove è stato identificato per un cittadino italiano 46enne. Al termine dell’attività di rito l’uomo, con diversi precedenti di polizia e gravato dalla misura di prevenzione dall’Avviso Orale del Questore di Reggio Emilia, è stato denunciato per il reato di danneggiamento aggravato e sanzionato per ubriachezza molesta. La proprietaria dell’auto è stata rintracciata tramite sala operativa dai poliziotti e avvisata dell’accaduto, è stata invitata a sporgere denuncia.