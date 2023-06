Oltretorrente, al setaccio gli esercizi commerciali: uno è stato sanzionato

Continuano i servizi straordinari controlli del territorio predisposti dal Questore di Parma, Maurizio Di Domenico, finalizzati ad assicurare una costante attività di prevenzione e presenza sul territorio della Polizia di Stato. Nella giornata di ieri, giovedì 22 giugno, si sono nuovamente svolti i servizi straordinari controllo del territorio, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del crimine diffuso, nonché alla verifica della regolarità amministrativa di diversi esercizi commerciali e dei locali del centro storico. Le pattuglie delle Volanti sono state supportate da diversi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, nonché da un nucleo specializzato sia della locale Questura che della Polizia Locale, con il compito di passare al setaccio diversi esercizi commerciali del quartiere Oltretorrente, individuati preventivamente anche in base alle varie segnalazioni provenienti dalla cittadinanza. Nell’ambito di tali controlli, in occasione dei quali sono state complessivamente impiegate 6 pattuglie, sono stati controllati 4 esercizi commerciali, in Via d’Azeglio, in Via Imbriani e in Strada Bixio.

Tre di essi sono risultati in regola, benché la loro situazione verrà ulteriormente esaminata da parte degli uffici competenti, mentre uno è stato sanzionato perché aveva messo in vendita diversi prodotti senza esibizione dell’etichetta in lingua italiana.

Tali prodotti sono stati pertanto sottoposti a sequestro. L’attività di controllo, in quanto diretta a contrastare ogni forma di illegalità nonché il fenomeno della mala movida, è stata non a caso svolta nella fascia serale e notturna, in uno dei quartieri più frequentati della città come l'Oltretorrente, da Piazzale Santa Croce a Barriera Bixio, fino a Viale Piacenza ed è stata estesa anche a persone e veicoli. In particolare sono stati effettuati 3 posti di controllo, nell’ambito dei quali sono state identificate 57 persone, 13 delle quali sono risultate positive alle banche dati in uso alle forze di polizia e sono stati controllati 24 veicoli. L'attività è stata estesa anche alle zone della Stazione Ferroviaria, dove il personale delle Volanti ha svolto una mirata attività di pattugliamento dinamico finalizzata alla perlustrazione delle vie e delle piazze, spesso oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini.