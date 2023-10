Choc a Bardi, 82enne uccide la moglie di 83 anni a colpi di pistola e poi si spara: muore in ospedale dopo il ricovero

Gravissimo episodio di sangue a Cansaldi, una frazione di Bardi, poco dopo le ore 15 di mercoledì 4 ottobre. Un uomo di 82 anni avrebbe ucciso la moglie di 83 anni a colpi di pistola. Dopo l'omicidio avrebbe rivolto l'arma con sé stesso per spararsi un colpo alla tempia. La donna è morta mentre le condizioni dell'uomo sono precipitate in serata, dopo il trasporto nel reparto di Rianimazione di Parma dove è morto intorno alle 23.

L'uomo era originario di Borgotaro, la donna di Bardi, hanno vissuto per diversi anni in Inghilterra, dove hanno gestito un Fish and Chips. A Londra vive attualmente la figlia. Dieci anni fa avevano deciso di fare ritorno a Bardi. Secondo le prime informazioni la donna era molto malata.

Alcuni parenti hanno trovato l'uomo agonizzante all'ingresso della villetta con ancora in pugno la pistola e la donna morta. Hanno avvertito i soccorsi e sul posto sono arrivati gli operatori del 118, con ambulanza e l'automedica. L'uomo è stato recuperato dall'elisoccorso di Pavullo che lo ha trasportato d'urgenza nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma dove è deceduto a seguito delle gravi ferite riportate. Sono in corso gli accertamenti sulla corretta ricostruzione degli eventi. Indagano i carabinieri di Borgotaro e di Bardi, oltre a quelli di Parma.